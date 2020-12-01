Azerbaycan'da halk Laçın'ın işgalden kurtarılmasını kutluyor
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Azerbaycan'da halk Laçın'ın işgalden kurtarılmasını kutluyor

01.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:25
Azerbaycan'da halk Laçın'ın işgalden kurtarılmasını kutluyor

Azerbaycan ordusunun Laçın'a girmesinin ardından ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrağı alan vatandaşlar, başkent Bakü'den bulunan Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Azerbaycan ordusunun Laçın'a girmesinin ardından ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrağı alan vatandaşlar, başkent Bakü'den bulunan Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Azerbaycan'da halk yaklaşık 28 yıl Ermenistan işgalinde kalan Laçın'ın işgalden kurtarılmasını kutluyor. Türk ve Azerbaycan bayrağı alan Azerbaycanlılar Şehitler Hıyabanı'na akın etti. Şehitliği ziyaret eden Laçınlılar sevinci hep birlikte yaşadı. Çocukken Laçın'ı terk etmek zorunda kalan Pervande Talıbova,"Bugün çok mutluyum. Bu hissi sözlerle ifade edemem. Laçın'dan çıktığımız zaman 9-10 yaşlarındaydım. Çocuktum ağlayarak, kederlenerek Laçın'dan ayrılmıştık. Bugün biz Laçın'a sevinerek, gurur hissi ile döneceğiz. Bizi bu sevinci, gurur hissini yaşatan şehitlerimizin ruhu, ailelerinin karşısında baş eğiyorum. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Artık ben göçmen değilim. Tendi toprağıma döneceğim için çok sevinçli ve gururluyum" dedi.

Türkiye'de 12 yıl yaşadıktan sonra doğduğu toprakları göreceğinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Perviz Türkoğlu, "Baba diyarımın işgalden kurtarıldığı için çok sevinçliyim. Laçın'a gitmeyi çok istiyordum ve bu bize kısmet oldu. Allah'a şükürler olsun. Askerlerimizi Allah korusun, şehitlerimize rahmet etsin. Allah gazilerimize şifa versin. Onlar bugünleri bize yaşattılar. Başta Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e bugünleri bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Azerbaycan halkının bundan sonra da bir olması gerektiğine vurgu yapan Fikret Gafarov, "Şükürler olsun ki, Laçın'ımız bugün işgalden kurtarıldı. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize tez bir zamanda şifa versin. Bütün milletimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da barış ve refah içinde yaşamamız için milletimizin daha da bir olması lazım. Başkomutanımız nasıl millet ordusu kurduysa bundan sonra da böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan Laçın'ı 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim etmesi gerekiyordu.

Laçın, Dağlık Karabağ"ın etrafında stratejik olarak önemli bir yere sahip. Laçın, Ermenistan'a geçiş için ana güzergah olmakla birlikte kuzeyden Kelbecer, doğudan Hocalı, Şuşa ve Hocavent, güneyden ise Gubadlı bölgeleri ile sınırı bulunuyor. Laçın 18 Mayıs 1992'de Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmişti ve 77 binden fazla kişi gömen durumuna düştü.

Ermenistan ordusu anlaşma kapsamında, 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da ise Kelbecer'den geri çekilmişti. Laçın'ın da Azerbaycan'a verilmesiyle "Dağlık Karabağ"ın etrafındaki 7 bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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