Azerbaycan'da günlük korona virüs vaka sayısı bini geçti
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Azerbaycan'da günlük korona virüs vaka sayısı bini geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Azerbaycan'da günlük korona virüs vaka sayısı bini geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte bin 429 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 250 bin 921'e yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte bin 429 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 250 bin 921'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 429 yeni korona virüs vakası tespit edilirken 17 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklamada, 548 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 250 bin 921'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 421'e yükseldi.

Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 234 bin 382 olarak açıklanan Azerbaycan'da şu ana kadar 2 milyon 807 bin 861 korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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