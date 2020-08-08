Azerbaycan'da günlük korona virüs vaka sayısı düşüşe geçti
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Azerbaycan'da günlük korona virüs vaka sayısı düşüşe geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte 105 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 33 bin 481'e yükseldi.

Azerbaycan'da günlük korona virüs vaka sayısı düşüşe geçti
08.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:02

Azerbaycan'da son 24 saatte 105 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 33 bin 481'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 105 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 360 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 481'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 488'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 30 bin 56 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 779 bin 508 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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