Azerbaycan'da gözaltında bulunan Ermeni asıllı Lübnan vatandaşı kadın serbest bırakıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan'da gözaltında bulunan Maralle Najarian isimli Ermeni asıllı Lübnan vatandaşı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın Burc Hammud bölgesinden olan Najarian'ın Dağlık Karabağ'da eski çatışma bölgesinde Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alındığını hatırlattı.

Najarian'ın Azerbaycan topraklarına yasa dışı geldiği ve ülke yasalarına aykırı başka eylemlerde de bulunduğu yönünde ifade verdiğini bildiren Abdullayeva, Azerbaycan tarafının hümanizm örneği göstererek bu kişiyi dün serbest bıraktığını kaydetti.

Abdullayeva, Ermenistan'a değil Lübnan'a gitmeyi tercih ettiğine dikkati çektiği Najarian'ın Türkiye üzerinden ülkesine gönderildiğini bildirdi.

Azerbaycan'da gözaltında Ermeni kökenli kadın bulunmadığını bildiren Abdullayeva, savaş döneminde gözaltına alınan 5 kadının hepsinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov