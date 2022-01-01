Azerbaycan'da görkemli yılbaşı kutlaması

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de binlerce kişi, Hazar Denizi sahilinden atılan havai fişek gösterileri ile yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de binlerce vatandaş, yılbaşı kutlamaları için Hazar Denizi sahilindeki Milli Park'ta toplandı. Azerbaycan'da yerel saatle 00.00'da havai fişekler ateşlendi. 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü de kutlandı. Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi şehrin birçok yerinden rahat bir şekilde izlendi. Azerbaycan, 2021'i yeni tip korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle kutlamalar olmadan karşılamıştı. Azerbaycan'da yeni yıl nedeniyle 4 Ocak'a kadar resmi tatil ilan edildi.

(Kamil Nadirli/ İHA)