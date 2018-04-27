Azerbaycan'da Formula 1 Heyecanı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na üçüncü kez ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinin antrenman turları başladı.

Organizasyonu, 20 bin koltuklu ve 10 bini ayakta olmak üzere toplam 30 bin biletli seyirci takip ediyor.

Yarışlar için sokakları piste dönüştürülen Bakü'de festival havası yaşanıyor. Hazar denizi kıyısında, yarışın yapılacağı pistin yakınındaki Ulusal Park'ta düzenlenen çeşitli aktiviteler organizasyona renk katıyor.

Sahilde kurulan stantlarda Azerbaycan'a özgü kültürel ürünler ile el sanatlarının tanıtımı yapılıyor ve turistlere yöresel yiyecekler sunuluyor.

Minik yarışseverlerin de düşünüldüğü etkinliklerde çocuklar farklı eğlence aktivitelerine katılıyor.

29 Nisan Pazar günü yapılacak Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Azerbaycan, bundan sonraki 2 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.