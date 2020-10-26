Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 65 sivil yaşamını yitirdi, 297 kişi yaralandı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 65 sivil hayatını kaybetti, 297 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 65 sivil hayatını kaybetti, 297 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 26 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 65 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 297 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden sivillerden 18'inin kadın, 10'unun çocuk olduğu açıklandı. Yaralı sivillerden de 69'unun kadın, 32'sinin ise çocuk olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov