Azerbaycan'da erken seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev'in partisi YAP ilk sırada
Haberler » Dünya » Azerbaycan'da erken seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev'in partisi YAP ilk sırada - Haberler

Azerbaycan'da erken seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev'in partisi YAP ilk sırada

Azerbaycan'da erken parlamento seçimi: Resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) seçimin galibi oldu

10.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:14
Azerbaycan'da erken seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev'in partisi YAP ilk sırada

'da pazar gerçekleştirilen seçiminde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu.


Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, 125 seçim bölgesinden 118'de en fazla oy alan adayların belirlendiğini, 7 seçim bölgesinde ise henüz belirlenmediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler