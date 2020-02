: Azerbaycan'da erken parlamento seçimi yapılıyor - BAKÜ

09.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:52

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan olağanüstü parlamento seçiminde sistemin çok iyi kurulduğunu gözlemlediklerini, herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Ayrım başkanlığındaki TBMM heyeti, Azerbaycan'da yapılan olağanüstü milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu.

İzlenimlerini basın mensuplarına değerlendiren Ayrım, havanın soğuk olmasına rağmen insanların seçime ilgi gösterdiğini söyledi.

Gittikleri sandıklarda herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiren Ayrım, "Sistem çok iyi kurulmuş. Görevli arkadaşların son derece deneyimli insanlar olduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki bu seçimin sonuçları Azerbaycan'da büyük bir değişimin habercisi olacak. Yeni adaylar, yeni yüzler, gençler var. Gençlerin önünü açan, tecrübeli siyasetçilerle bir araya getirecek bir seçim olacak. Azerbaycan için hayırlı olsun. Buradaki sonuçlar, bütün dünyaya Kafkasların gelişen starı Azerbaycan'ın demokratik ve kurallara uygun bir seçim yaptığının habercisi olacaktır." dedi.

"Oy kullanılan mekanlar çok güzel oluşturulmuş"

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Azerbaycan'daki seçimleri çok sayıda uluslararası gözlemcinin izlediğini, gözlenmedik alanın, bakılmadık yerin kalmadığını gördüklerini ifade etti.

Azerbaycan hükümetinin buna zemin hazırladığını anlatan Kılıç, "Devlet, herkesin aklında sıkıntı olabilecek tüm alanlarla ilgili gözlem ortamı hazırlamış. Kameralarla donatmış her tarafı. İnsanların başkalarının tesiri altında kalmada oy kullanacakları fiziki mekanlar çok güzel oluşturulmuş. Demokrasiye inanmış bir kardeş ülke olarak bir an önce demokrasinin güzelliklerinden Azerbaycan'ın yararlanmasıyla alakalı da daha yüksek beklentilerimiz var. Bunun her geçen gün hızla hayata geçiyor olmasını görmekten son derece mutluyuz." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor.

Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

