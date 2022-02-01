Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü - Haberler
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Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Azerbaycan'da 5 bin 223 ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Azerbaycan'da 5 bin 223 ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı 663 bin 693'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 319 artarak 627 bin 342'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 21 artarak 8 bin 755'e çıktı.

Bugüne kadar 6 milyon 172 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 27 bin 596 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 bini geçmişti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Güncel, Haber

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