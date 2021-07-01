Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı
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Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest ticaret bölgesinin oluşturulacağı alan (drone) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temel atma alanına gelişi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in proje hakkında bilgi alması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in serbest ticaret bölgesinin temel atması Azerbaycan Cumhurbaşkanı...

Serbest ticaret bölgesinin oluşturulacağı alan (drone)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temel atma alanına gelişi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in proje hakkında bilgi alması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in serbest ticaret bölgesinin temel atması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamaları LEFKOŞA - Çavuşoğlu, KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nu ziyaret etti

Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı
Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı
Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı
Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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