Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı
Serbest ticaret bölgesinin oluşturulacağı alan (drone) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temel atma alanına gelişi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in proje hakkında bilgi alması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in serbest ticaret bölgesinin temel atması Azerbaycan Cumhurbaşkanı...
Serbest ticaret bölgesinin oluşturulacağı alan (drone)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temel atma alanına gelişi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in proje hakkında bilgi alması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in serbest ticaret bölgesinin temel atması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamaları LEFKOŞA - Çavuşoğlu, KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nu ziyaret etti
Kaynak: Anadolu Ajansı