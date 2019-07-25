Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan savaş uçağı düştü

Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçağın dün yerel saatle 22.00'da radardan kaybolduğu belirtildi.

Eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın Hazar Denizi'ne düştüğünün tahmin edildiği, uçağın pilotu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA