Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları başladı
Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkaz ve pilotunu arama çalışmalarına başlandı.
Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkaz ve pilotunu arama çalışmalarına başlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timinin, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan'a ait MİG-29 savaş uçağının enkazını ve pilotunu arama çalışmalarına başladığı bildirildi.
Kaynak: AA
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