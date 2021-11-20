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Azerbaycan'da deprem meydana geldi

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan'da deprem meydana geldi

Azerbaycan'ın Şamahı bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Azerbaycan'ın Şamahı bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, Şamahı bölgesinde yerel saatle 16: 46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Başkent Bakü'den 115 kilometre uzaktaki sarsıntının derinliğinin 42 kilometre olduğu belirtildi.

Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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