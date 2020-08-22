Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 35 bini geçti
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Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 35 bini geçti

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 184 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 35 bin 105'e yükseldi.

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 35 bini geçti
22.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:58

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 184 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 35 bin 105'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 184 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 35 bin 105'e yükseldiği duyuruldu. Karargah, son 24 saatte 3 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 515'e ulaştığını aktardı. Açıklamada, 160 kişinin virüsü yenerek taburcu edildiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 32 bin 842'ye yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 868 bin 345 kişiye Covid-19 testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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