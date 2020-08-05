Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 33 bini geçti Azerbaycan'da son 24 saatte 193 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 33 bin 103'e yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 193 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 33 bin 103'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 193 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 492 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 103'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 476'ya yükseldi. Ülkede iyileşerek taburcu olanların sayısı ise 28 bin 840 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 759 bin 129 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA