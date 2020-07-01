Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 18 bini geçti
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Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 18 bini geçti

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 588 vaka tespit edilmesi ile ülkede toplam vaka sayısı 18 bin 112'ye ulaştı.

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 18 bini geçti
01.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:10

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 588 vaka tespit edilmesi ile ülkede toplam vaka sayısı 18 bin 112'ye ulaştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 588 yeni vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 346 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 18 bin 112'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 220'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı da 10 bin 61'e ulaştı. Azerbaycan'da salgının başlangıcından bu yana toplam 488 bin 852 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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