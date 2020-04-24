Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri hafifletiliyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Azerbaycan, Güncel, Haber

Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri hafifletiliyor

Azerbaycan'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen karantina şartları 27 Nisan'dan itibaren yumuşatılıyor.

24.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:20
Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri hafifletiliyor

Azerbaycan'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen karantina şartları 27 Nisan'dan itibaren yumuşatılıyor.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 190 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs salgınında ülkeler alınan tedbirleri hafifletmeye başladı. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirinden kademeli çıkış planı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, 27 Nisan'dan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildiği belirtildi. Özel ders veren kurumlar, kitap, gazete, kırtasiye, fotoğraf stüdyoları, dairelerde temizlik hizmetleri, kozmetik ve parfüm satışı, kıyafet satışı, ayakkabı ve deri eşya satışı, altın ve diğer süs eşyaların satışı, elektronik cihazların ve ev aletlerinin satışı ve tamiri, mobilya, araba satışı, çiçek ve bitki ürünlerinin satışı, tarım makineleri, yedek parça ve ekipman satışı, gübre ve zirai kimyasal ürünlerin satışı gibi alanlarda faaliyet gösteren mağaza ve kuruluşların yeniden çalışmasına izin verilecek. Açıklamada, alışveriş merkezilerinin ise kapalı kalacağı vurgulandı.

Ayrıca, Azerbaycan'da vatandaşlık hizmetlerinin tek noktadan verildiği Azerbaycan Hizmet ve Değerlendirme Ağı (ASAN) merkezlerinde vatandaşların kabulü, ASAN mobil uygulaması, web sitesi ve çağrı merkezleri aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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