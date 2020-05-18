- Azerbaycan'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletildi- Parklar, restoranlar, kafeler ve müzeler...
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- Azerbaycan'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletildi- Parklar, restoranlar, kafeler ve müzeler...

- Azerbaycan'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletildi Parklar, restoranlar, kafeler ve müzeler yeniden açıldı Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik getirilen kısıtlamaların bugünden itibaren hafifletilmesiyle başkent Bakü'deki restoran ve kafe yeniden açıldı.

- Azerbaycan'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletildi- Parklar, restoranlar, kafeler ve müzeler...
18.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:11

- Azerbaycan'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletildi

Parklar, restoranlar, kafeler ve müzeler yeniden açıldı

BAKÜ - Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik getirilen kısıtlamaların bugünden itibaren hafifletilmesiyle başkent Bakü'deki restoran ve kafe yeniden açıldı.

Çin'de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik birçok ülke önlemlerini gevşetti. Azerbaycan'da kısıtlamaların bugünden itibaren hafifletilmesiyle ülke genelinde SMS ile izin alınarak sokağa çıkma uygulaması sona erdi. Restoranlar, kafeler ve çay bahçeleri yerel saatle 08.00-18.00 arasında faaliyet göstermek üzere yeniden açıldı. Personeller, maske ve eldiven kullanarak müşterilere hizmet verecek.

Başkent Bakü'de park ve dinlenme alanlarına giriş yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar park ve meydanlara akın etti. Parklar 10 kişiden fazla olmamak şartıyla yeniden ziyaretçilere açılırken polis ve asker de vatandaşların maske takması ve sosyal mesafeyi koruması konusunda uyarılarda bulunuyor. Fevvareler Meydanına ve Deniz Kenarı Milli Parkına gelen vatandaşlar için de banklara sosyal mesafenin uygulanması yönünde uyarı levhaları yerleştirildi. Bakü caddelerinde de araç yoğunluğu yaşandı.

Bazı kısıtlamalar kaldırıldı

Karar kapsamında kısıtlamaların halen sürdüğü Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde SMS ile izin alınarak sokağa çıkma uygulaması sona erdi. Park ve dinlenme alanları, 10 kişiden fazla olmamak şartıyla yeniden ziyaretçilere açıldı. Müze ve sergiler de kapılarını yeniden vatandaşlara açtı. Ülke genelinde 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı da kaldırılırken risk nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Bazı kısıtlamalar 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Buna göre kargo taşımacılığı hariç kara ve hava yoluyla Azerbaycan'a giriş-çıkış, Bakü, Sumgayit ve Abşeron iline diğer bölgelerinden yolcu taşımacılığına yönelik uygulanan yasak devam edecek. Kültürel ve spor etkinlikleri de dahil olmak üzere düğünlerin, nişan törenlerinin ve benzeri tüm kitle etkinliklerine getirilen yasaklar da 31 Mayıs'a kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Öte yandan şu ana kadar 3 bin 374 Covid-19 vakası tespit edilen Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle 39 kişi hayatını kaybederken 2 bin 15 hasta ise iyileşti.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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