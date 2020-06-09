Azerbaycan'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e ulaştı
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Azerbaycan'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e ulaştı

Azerbaycan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeni ile 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 98'e yükseldi.

Azerbaycan'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e ulaştı
09.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:52

Azerbaycan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeni ile 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 98'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 315 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 229 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam ölü sayısı 98'e, vaka sayısı da 8 bin 191'e yükseldi. Ülkede toplam 4 bin 606 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da toplam 349 bin 200 Covid-19 testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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