Azerbaycan'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
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Azerbaycan'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 78'e yükseldi.

Azerbaycan'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
04.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:41

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 78'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 262 kişide korona virüs tespit edildiği, 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 72 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte Azerbaycan'da tespit edilen toplam vaka sayısı 6 bin 522'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Ülkede salgının baş göstermesinden bu yanda toplam 3 bin 737 kişinin de virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da 320 binden fazla korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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