Azerbaycan'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 23'e yükseldi Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e, toplam vaka sayısı ise bin 766'ya ulaştı.

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e, toplam vaka sayısı ise bin 766'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 210 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'da ölü ve vaka sayıları artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 49 kişide daha korona virüs tespit edildiği, ülke genelindeki toplam vaka sayısının bin 766'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede Covid-19'a bağlı yaşanan can kaybı ise 23'e ulaştı. Açıklamada ayrıca, 46 kişinin virüsü yenerek taburcu edildiği belirtilirken toplam taburcu olanların sayısı bin 267 olarak açıklandı. Ülkede 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken şu ana kadar 137 binden fazla korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan Azerbaycan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sınır giriş ve çıkışlarında uygulanan kısıtlamaların 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu. - BAKÜ

Kaynak: İHA