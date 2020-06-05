Azerbaycan'da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor
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Azerbaycan'da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 338 yeni vaka tespit edildi.

Azerbaycan'da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor
05.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:05

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 338 yeni vaka tespit edildi. Ülkede bir günde rekor sayıda vaka kaydedildiği bildirildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 338 kişide daha yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 134 kişinin iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 66'sının sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı. Azerbaycan'da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 6 bin 860'a yükseldi.

Azerbaycan'da salgının baş göstermesinden bu yana toplam 82 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 871 kişi de virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da 328 bin 385 test yapıldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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