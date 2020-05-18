Azerbaycan'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı Azerbaycan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Azerbaycan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Bugün itibarıyla sokağa çıkışlarda kısa mesajla izin alma uygulaması kaldırıldı, kafe, restoran ve çay bahçeleri faaliyete başladı, parklar müze ve sergi salonları açıldı. 65 yaş üstüne 23 Mart'tan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı da kalktı ve yaşlılar uzun süre sonra dışarı çıkarak sokaklarda gezmenin keyfini çıkardı.

Kaynak: AA