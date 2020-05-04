Azerbaycan'da bazı karantina kısıtlamaları kaldırıldı
04.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:43
Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor.
Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor. Başkent Bakü'de, bireysel ticaretle uğraşan tüm iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyete başlamasıyla insan ve araç trafiği yoğunlaştı.
Kaynak: AA