Azerbaycan'da bazı karantina kısıtlamaları kaldırıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor.

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor. Başkent Bakü'de, bireysel ticaretle uğraşan tüm iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyete başlamasıyla insan ve araç trafiği yoğunlaştı.

Kaynak: AA