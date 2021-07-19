Azerbaycan'da bayram öncesi duygulandıran reklam filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan'da bayram öncesi duygulandıran reklam filmi

Azerbaycan'da bayram öncesi duygulandıran reklam filmi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kardeş ülke Azerbaycan'ın en önemli market zincirlerinden OBA Market tarafından Kurban Bayramı öncesinde yayınlanan reklam filmi, izleyenleri duygulandırıyor.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın en önemli market zincirlerinden OBA Market tarafından Kurban Bayramı öncesinde yayınlanan reklam filmi, izleyenleri duygulandırıyor.

Kaybolmaya yüz tutan değerlerden biri olan komşuluk üzerine kurgulanmış olan reklam filminde yaşlı komşusu ile ilgili hassasiyetler yaşayan bir komşu kadının ona yaptığı sürpriz konu alınıyor.

"Sabah erkenden yataktan kalkan yaşlı adam, dışarıda oynayan çocukları görünce; o günün diğer günlerden farklı olduğunun farkına varıyor. Bunun üzerine hemen üzerini giyinip dışarı çıkarak markete gidiyor. Markette elinde aldığı pastayla kasada sırada beklerken karşı komşusu tarafından izlenen yaşlı adam, dışarı çıkarak bir süre elindeki pastayla parkta oturuyor. Eve gelirken yine karşı komşusunun radarına takıldığının farkında bile olmadan evine giriyor.

Akşam olup da pastasına koyduğu mumu yakmaya çalışırken bir telefon geliyor. Karşı komşusu acilen kendi evlerine gelmesini rica ediyor. Yaşlı adam her şeyi bırakıyor ve komşusunun başının dertte olduğunu düşünerek yardıma koşuyor. Eve gittiğinde odalara tek tek bakıyor ama kimseyi bulamıyor. En sonunda salona girdiğinde kalabalık bir aile ve doğum günü pastası ile karşılaşıyor" şeklinde bir senaryoya sahip olan reklam filminin sonunda komşuluğun aile ile eşdeğerde olduğu hatırlatılıyor.

Bu duygulandıran reklam filmi ile ilgili olarak OBA Market yetkilileri, "Günümüz ekonomik ve sosyal koşullarının dayattığı düzende komşuluk ilişkilerimizin git gide zayıfladığını görmekteyiz. OBA Marketler zinciri olarak da mahalle komşusu konseptiyle insanların hayatlarına girdiğimiz için bizi biz yapan bu öz değerlerimizin, ne kadar önemli olduğunun altın çizmek istedik" şeklindeki açıklamalarıyla değerlerin yaşatılmasına verdikleri önemi vurguladılar. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dolar/TL 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
Günler öncesinden tükendi! İstanbul-Antalya bileti 872 liradan satıldı
Günler öncesinden tükendi! İstanbul-Antalya bileti 872 liradan satıldı
Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Günlük 518 lira alacağınız var, işte hesaplama yöntemi
Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Günlük 518 lira alacağınız var, işte hesaplama yöntemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Gülşen Hande Erçel Düm Tek Tek
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan'da bayram öncesi duygulandıran reklam filmi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:08:07. #1.16#

title