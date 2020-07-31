Azerbaycan'da bayram namazı cemaatsiz kılındı
Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle cemaat olmadan kılındı.
31.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:45
Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle cemaat olmadan kılındı.
Bayram namazı başkent Bakü'de ülkenin en büyük camisi olan Haydar Camii'nde Kafkas Müslümanlar İdaresi'nden (KMİ) din görevlilerinin katılımıyla kılındı. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl bayramı namazı camilerde kılınmadı.
Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan'da bugün ve yarın resmi tatil ilan edildi. - BAKÜ
Kaynak: İHA