- Azerbaycan'da bayram namazı cemaatsiz kılındı - Azerbaycan'da bayram namazı cemaatsiz kılındı Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle cemaat olmadan kılındı.

- Azerbaycan'da bayram namazı cemaatsiz kılındı

BAKÜ - Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle cemaat olmadan kılındı.

Bayram namazı başkent Bakü'de ülkenin en büyük camisi olan Haydar Camii'nde Kafkas Müslümanlar İdaresi'nden din görevlilerinin katılımıyla kılındı. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl bayramı namazı camilerde kılınmadı. KMİ, vatandaşlara bayram namazlarını evlerinde kılmaları konusunda tavsiyede bulunmuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan'da bugün ve yarın resmi tatil ilan edildi.

Kaynak: İHA