Azerbaycan'da avm'de büyük yangın
Azerbaycan'da içerisinde çok sayıda mağazanın bulunduğu AVM'de yangın çıktı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gece 00.40 sıralarında başlayan yangına 200 itfaiye eri müdahale etti. Yerel medya, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-İtfaiye erlerinin görüntüleri
-İtfaiyenin müdahale anları