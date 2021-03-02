Azerbaycan'da "ateş çarşambası" kutlandı
02.03.2021 20:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:44
Kutlamalardan görüntüler Azerbaycan'da, Nevruz Bayramı'nın sembollerinden kabul edilen "ateş çarşambası" kutlandı.
Kutlamalardan görüntüler Azerbaycan'da, Nevruz Bayramı'nın sembollerinden kabul edilen "ateş çarşambası" kutlandı. Koronavirüs dolayısıyla resmi ve kitlesel Nevruz kutlamalarının yasaklanmasına rağmen Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan "dört çarşambanın" ikincisi olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "ateş çarşambası" dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov