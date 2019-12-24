Azerbaycan'da atçılık sporunun gelişmesine katkısı dolayısıyla AA'ya ödül

24.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:50

Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan Atçılık Federasyonu (ARAF) tarafından ülkedeki atçılık sporuna katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

ARAF, geleneksel atlı sporlardan Çevgan Cumhurbaşkanlığı Kupası finali sonrasında, atlı sporların gelişmesi ve tanıtımında emeği geçenleri ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı, atlı sporların tanıtımı için yaptığı haberler dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Devlet Sınır Hizmetleri Komutanı ve ARAF Başkanı Elçin Guliyev'in takdim ettiği ödülü AA Asya Kafkasya Bölge Temsilcisi Tolga Özgenç aldı.

Azerbaycan'da atçılık sporlarının gelişmesi için hazırladıkları projelerin tümünü hayata geçirdiklerini belirten Guliyev, federasyonun düzenlediği yarışmaları takip eden, Karabağ atlarının tanıtımına destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Törende, TRT'nin ödülünü ise Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç aldı.

Kaynak: AA