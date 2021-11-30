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Azerbaycan'da askeri helikopter düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı, bugün yerel saatle 10.40 sularında Hızı bölgesindeki Garaheybet hava poligonunda Devlet Sınır Hizmeti'ne ait bir askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı, bugün yerel saatle 10.40 sularında Hızı bölgesindeki Garaheybet hava poligonunda Devlet Sınır Hizmeti'ne ait bir askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu. Kazada mürettebattan ölen ve yaralanan olduğu, Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığın olay yerinde inceleme yaptığı bildirildi.


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