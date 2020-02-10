Azerbaycan'da, Aliyev'in partisi 70 koltuk kazandı
Haberler » Güncel » Azerbaycan'da, Aliyev'in partisi 70 koltuk kazandı - Haber

Azerbaycan'da, Aliyev'in partisi 70 koltuk kazandı

AZERBAYCAN'da, Merkezi Seçim Kurulu'nun (MSK) sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Genel Başkanlığındaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda 70 koltuk kazandı.

10.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:33
Azerbaycan'da, Aliyev'in partisi 70 koltuk kazandı

'da, Merkezi Seçim Kurulu'nun (MSK) sonuçlarına göre; 'in Genel Başkanlığındaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda 70 koltuk kazandı. 

Azerbaycan'da dün gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinde 125 koltuk için 1314 aday yarıştı. MSK'nın sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Aliyev'in Genel Başkanlığındaki YAP parlamentoda şimdiye kadar en fazla koltuk kazanan parti oldu. Buna göre;  YAP 70, bağımsızlar 44, diğer partiler 11 milletvekili çıkardı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler