Azerbaycan'da, Aliyev'in partisi 70 koltuk kazandı

10.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:33

AZERBAYCAN'da, Merkezi Seçim Kurulu'nun (MSK) sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Genel Başkanlığındaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda 70 koltuk kazandı.

Azerbaycan'da dün gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinde 125 koltuk için 1314 aday yarıştı. MSK'nın sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Aliyev'in Genel Başkanlığındaki YAP parlamentoda şimdiye kadar en fazla koltuk kazanan parti oldu. Buna göre; YAP 70, bağımsızlar 44, diğer partiler 11 milletvekili çıkardı.

Kaynak: DHA