Azerbaycan'da 98 yeni korona virüs vakası tespit edildi
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Azerbaycan'da 98 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 98 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 39 bin 378'e yükseldi.

Azerbaycan'da 98 yeni korona virüs vakası tespit edildi
22.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:55

Azerbaycan'da son 24 saatte 98 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 39 bin 378'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 98 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 113 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 39 bin 378'e, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 578'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 36 bin 949 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 64 bin 475 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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