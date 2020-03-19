Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Equinor şirketi ile yapılan ortak çalışmada, "Karabağ" ismi verilen yatakta 60 milyon ton rezerv bulunduğunun kesinleştiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu petrol sahasının SOCAR ve Equinor tarafından ortak işletileceği belirtildi.

Hazar Denizi'nde 1959'da beri bilinen Karabağ yatağında 1997-98 yıllarında da keşif kazıları yapılmış, o dönemde yeterli rezerv bulunamadığı için sonuç alınamamıştı.

Kaynak: AA