Azerbaycan'da 6. Dönem Milli Meclis Başkanı, Sahibe Gafarova oldu
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Meclis Başkanı, Milletvekili, Azerbaycan, Politika

Azerbaycan'da 6. Dönem Milli Meclis Başkanı, Sahibe Gafarova oldu

Azerbaycan'ın Milli Meclis Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) adayı Sahibe Gafarova oldu.

10.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:40
Azerbaycan'da 6. Dönem Milli Meclis Başkanı, Sahibe Gafarova oldu

Azerbaycan'ın Milli Meclis Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) adayı Sahibe Gafarova oldu.


Azerbaycan'da 9 Şubat'ta yapılan olağanüstü milletvekili seçimlerinin ardından, Azerbaycan Milli Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı oturumda Milli Meclisin başkan ve başkan yardımcılarının belirlenmesi için oylama yapıldı.YAP tarafından adaylığı sunulan 55 yaşındaki Sahibe Gafarova, 125 oyun 116'nı alarak Milli Meclisin yeni başkanı seçildi.


Oturumda, YAP Milletvekili Ali Hüseyinli Birinci Başkan Yardımcısı, Bağımsız Milletvekili Adil Aliyev ve Vatan Dayanışması Partisi'nin adayı Fezail İbrahimli ise Başkan Yardımcısı oldu.


Milli Meclisin yeni başkanı Gafarova, 4. ve 5. dönemlerde de Şemkir bölgesinden milletvekili seçilmişti. Siyasete girmeden önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalışan Gafarova'nın, çağdaş Rus ve Amerikan edebiyatları konusunda uzmanlığı bulunuyor. Gafarova'nın kaleme aldığı 70'ten fazla bilimsel eser ve ders kitabı bulunuyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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