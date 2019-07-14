Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi: 19 yaralı

Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Olay, Şeki kentindeki Şeki Hanları Sarayı önünde meydana geldi. 500 yıllık olduğu belirtilen ağacın devrilmesi sonucu altında kalan 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında yerli ve turistlerin olduğu duyuruldu.

Kaynak: DHA

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