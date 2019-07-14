Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi: 19 yaralı
Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Olay, Şeki kentindeki Şeki Hanları Sarayı önünde meydana geldi. 500 yıllık olduğu belirtilen ağacın devrilmesi sonucu altında kalan 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında yerli ve turistlerin olduğu duyuruldu.
- Azerbaycan
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
14:52 Foto galeri | New York 42 yıl sonra ilk kez elektriksiz kaldı, mega kent karanlığa gömülünce...