Azerbaycan'da 4 korona virüsü hastası daha iyileşti
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Azerbaycan, Güncel

Azerbaycan'da 4 korona virüsü hastası daha iyileşti

Azerbaycan'da korona virüsü hastası olan 4 kişi daha iyileşti.

18.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:21
Azerbaycan'da 4 korona virüsü hastası daha iyileşti

Azerbaycan'da korona virüsü hastası olan 4 kişi daha iyileşti.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı çalışan Operasyon Karargahı, Azerbaycan'da korona virüsü pozitif olan 4 kişinin daha hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı. Azerbaycan'da korona virüsü vakalarında iyileşen hasta sayısı 10'a yükseldi.


Azerbaycan'da toplam tedavi altında bulunan aktif korona virüsü vakası 23 olarak bildirildi. Bugüne kadar vakalardan 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise iyileşti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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