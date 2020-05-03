Azerbaycan'da 38 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da 38 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 932'ye yükseldi.

Azerbaycan'da 38 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 932'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 38 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 30 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu ve tedavisi devam eden hastalardan 19'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 932'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 25 kişi hayatını kaybetti, bin 441 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 157 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA