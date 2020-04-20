Azerbaycan'da 38 kişide daha korona virüs tespit edildi Azerbaycan'da 38 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 436'ya yükseldi.

Azerbaycan'da 38 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 436'ya yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 38 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 79 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 436'ya yükselirken, korona virüs tespit edilen 19 kişi hayatını kaybetti, 791 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 95 binden fazla korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA