Azerbaycan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Bakü Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 96. yıldönümünde büyükelçilik bahçesinde resepsiyon verdi. İki ülkenin Milli Marşları okunarak başlayan resmi kabule Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycanlı milletvekilleri ve yabancı diplomatların yanı sıra çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı davetli katıldı. Büyükelçi Erkan Özoral, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı özel mesajı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda,"Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağustos ayındaki zaferler zincirimizin bu son halkası, Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk milleti, 15 Temmuz'da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de, kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. Bu yüce gönüllülük ülkemizin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağıdır. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir. Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye'ye ve Türk Milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BAKÜ