Azerbaycan'da 25 kişide daha korona virüs tespit edildi Azerbaycan'da, 25 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 617'e yükseldi.

Azerbaycan'da, 25 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 617'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 25 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 67 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 15'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 617'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 21 kişi hayatını kaybetti, bin 80 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 120 binden fazla korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA