Azerbaycan'da 240 megavat gücünde rüzgar enerjisi santralinin temeli atıldı

Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 240 megavat gücünde olması planlanan "Hızı Abşeron" rüzgar enerjisi santralinin temeli atıldı.

Suudi Arabistan'ın "ACWA Power" şirketince inşa edilecek santralin temel atma törenine, Aliyev'in yanı sıra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman katıldı.

Aliyev, törende yaptığı konuşmada, santralin Azerbaycan'ın enerji güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacağını söyledi.

Böyle bir santralin kurulmasının Azerbaycan devletinin yenilenebilir enerji üretimine büyük önem verdiğini bir kez daha gösterdiğini belirten Aliyev, santralin doğal gaz tasarrufu ve çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılmasında büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Aliyev, projenin yürütücüsü ve yatırımcısının Suudi Arabistan şirketi olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'la birçok alanda başarıyla iş birliği yapıyoruz. Elbette tüm Azerbaycan halkı, işgal döneminde Suudi Arabistan'ın Azerbaycan'a verdiği siyasi destekten haberdar. Suudi Arabistan, işgal nedeniyle Ermenistan ile hiç diplomatik ilişki kurmayan birkaç ülkeden biridir. Azerbaycan halkı bunu takdir ediyor."

Santralin yatırımcısının bu alanda geniş deneyime sahip Akvopao şirketi olduğunu bildiren Aliyev, alanında dünyanın en büyük şirketinin Azerbaycan'a yatırım yapmasından duyduğu memnuniyeti yineledi.

Hazar'da da rüzgar enerji santrali inşa edilecek

240 megavat gücünde olması planlanan "Hızı Abşeron" rüzgar enerjisi santralinin temel atma töreni kapsamında, Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile ACWA Power şirketi arasında Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında rüzgar enerji santrali inşa edilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Elnur Soltanov ile ACWA Power Yöneticisi Clive Turton'un imza attığı anlaşma, denizde rüzgar enerjisi alanında iş birliğinin temel ilkelerinin belirlenmesi, potansiyelinin değerlendirilmesi ve Azerbaycan'daki yenilenebilir enerji projelerine karlı yatırım için koşullar yaratılması konusunda iş birliğini öngörüyor.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet