Azerbaycan'da, 2021'in "en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı" kayıtlara geçti
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Azerbaycan'da, 2021'in "en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı" kayıtlara geçti

Azerbaycan'da, 2021'in 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı' kayıtlara geçti
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da 4 bin 129 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla 2021'deki "en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 377 bini aştı.

Azerbaycan'da 4 bin 129 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla 2021'deki "en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 377 bini aştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 129 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 377 bin 304'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 968 artarak 341 bin 142'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 20 artarak 5 bin 208'e çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 252 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 30 bin 954 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, yılın ilk aylarında 400'ün altında seyreden, nisanda 2 binin üzerine çıkan günlük vaka sayıları haziranda 200'ün altına gerilemiş, temmuzun ortalarından itibaren artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 4 bin 451 rakamı ile Aralık 2020'de kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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