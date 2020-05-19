Azerbaycan'da 19 Mayıs töreni
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
19.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:00
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene Büyükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu.
Kaynak: AA