Azerbaycan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Azerbaycan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Azerbaycan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, büyükelçilik müşavir ve çalışanları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende iki ülkenin milli marşları okundu.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın seslendirildiği etkinlikte öğrenciler şiir ve marşlar söyledi.

Bakü Türk Anadolu Lisesi öğretmenlerinin kurduğu mehter takımının gösterisi ile minik öğrencilerin Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla yaptığı dans gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Büyükelçisi Bağcı törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın istiklal, istikbal, bağımsızlık ve hürriyete atılan ilk adım olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 19 Mayıs'ın Türk milletinin dünyaya meydan okuması olduğunu vurgulayan Bağcı, "vatan, millet, devlet ve bayrak" bilincine sahip olunduğu sürece Türk milletinin her şeyini kaybetmiş olsa bile ayağa kalkacağını belirtti.

Bağcı, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan meşale, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesinin yaşatılması için gençlere emanet edilmiştir, bize emanet edilmiştir. Biz ilelebet bu emanete sahip çıkacağız. Birliğimizi, dirliğimizi koruyacağız ve kudretimizin nereden geldiğini asla unutmayacağız." dedi.

Ana düsturlarından birinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" olduğuna vurgu yapan Bağcı, bu ilkenin genç nesle aktarılması gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Azerbaycan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Azerbaycan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Azerbaycan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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