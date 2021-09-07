Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, ilkokullarda 22 Eylül, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise 29 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.