Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor
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Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, ilkokullarda 22 Eylül, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise 29 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, ilkokullarda 22 Eylül, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise 29 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Emrullayev, düzenlediği basın toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin bilgiler verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,5 yıldır ülkede eğitimin uzaktan yapıldığını hatırlatan Emrullayev, uzun aradan sonra eğitimin geleneksel biçimine dönülmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Emrullayev, ilkokul öğrencilerinin 22 Eylül, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 29 Eylül'de yeni eğitim dönemine başlayacağını belirtti.

Üniversitelerde de yüz yüze eğitimin 29 Eylül'de başlayacağını bildiren Emrullayev, üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının virüse karşı aşı yaptırmak zorunda olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor
Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor
Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor
Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor
Azerbaycan'da 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime dönülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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