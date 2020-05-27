Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yılı
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Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yılı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla video konferans yoluyla sempozyum düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yılı
27.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:38

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla video konferans yoluyla sempozyum düzenlendi.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanlığı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen "Şarkın İlk Cumhuriyeti Can Azerbaycan ve Jeopolitik Önemi" başlıklı sempozyuma Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı.

TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar'ın moderatörlüğündeki toplantıda konuşan Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Azerbaycan halkının 102 yıl önce cumhuriyetin kurulması için Türkiye'nin yaptığı yardımları unutmadığını söyledi.

Muradov, iki kardeş ülkenin 102 yıl sonra da beraber olduğunu ve birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, temelleri 102 yıl önce atılan bugünkü Azerbaycan'ın artık daha güçlü ve etkin bir ülke olduğunu ifade etti.

Aliyev, dost ve kardeş olmanın yanı sıra stratejik ortak olan Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, cumhuriyetin ilan edildiği 28 Mayıs'ın Azerbaycan tarihindeki en şanlı sayfalardan biri olduğunu söyledi.

İbrahim, Azerbaycanlıların bölgenin ilk demokratik cumhuriyetini ilan ederek jeopolitik bir dönüşüme imza attıklarını kaydetti.

TBMM Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, konuşmasında, Dağlık Karabağ sorununa dikkati çekerek, uluslararası kamuoyunun Azerbaycan'ın mağduriyetine kayıtsız kaldığını ve çifte standart uyguladığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi İsmail Safi, Mehmet Emin Resulzade başta olmak üzere Azerbaycan'ın kurucularının Türkiye'de daha fazla tanıtılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, Azerbaycan'ın o dönemde Sovyetler tarafından işgal edilmeseydi hem insan hem de maddi potansiyeli ile bugün daha farklı ve güçlü olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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