Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev, Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine Türkiye'ye gelecek, 14-17 Şubat arasında çeşitli temaslarda bulunacak.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek Aliyev, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le görüşecek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı ile Türkiye Adalet Akademisini ziyaret edecek.

Aliyev'e, Başsavcıvekili Heydar Mammadov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyet Başsavcısı Sabuhi Şahverdiyev, Uluslarası Hukuk İş Birliği Genel Müdürü Erkin Alihanov, Gence Şehir Başsavcısı Azad Garayev de eşlik edecek.

Görüşmelerde "Tek millet iki devlet" anlayışıyla iki dost ve kardeş ülke arasındaki hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirilecek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.

Azerbaycan Başsavcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 16 Mart 2015'te imzalanan "Mutabakat zaptı" çerçevesindeki iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Kamran Aliyev'in ziyareti, Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarması amacıyla yürüttüğü harekatın başarıyla sonuçlanması sonrasında bu alanda yapılan ilk resmi ziyaret olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ