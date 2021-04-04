Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti
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Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

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Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Demirtaş tarafından Valilik girişinde karşılanan Büyükelçi İbrahim Şeref Defteri'ni imzaladı.

Makam odasında gerçekleşen görüşmede İbrahim, Demirtaş'a hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayraklarının yer aldığı forma ve pul hediye etti.

Demirtaş, yaptığı konuşmada, iki kardeş ülkenin dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

"Ayrımız gayrımız yok, iki devlet bir milletiz." diyen Demirtaş, iki kardeş ülkenin bayraklarını yan yana gördüklerinde duygulandığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin de bilgilendirme yapan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan bu salgından herkes gibi bizler de etkilendik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığımızın büyük gayretleri ile büyük aşama kat ettik. Mardin bir turizm kenti. İlimiz yıl içerisinde 3-5 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Hem Valiliğimiz hem de Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerinin tüm gayreti Mardinli vatandaşlarımızın memnuniyeti içindir."

Büyükelçi İbrahim de desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanlarımızın dayanışması tüm dünyada örnek teşkil ediyor. Azerbaycan olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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